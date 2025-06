8.16 Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un’esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco.

7.43 Tre uomini scomparsi in mare, ricerche nel golfo di Taranto

Ore di apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri, ma da mezzogiorno di domenica si sono perse le loro tracce. Le ricerche sono in corso da ieri pomeriggio nel Golfo di Taranto, dove le condizioni meteo erano proibitive al momento dell’uscita in mare. L’assenza di comunicazioni radio ha subito fatto scattare l’allarme. Uno dei dispersi sarebbe affetto da diabete, patologia che rende ancora più urgente il ritrovamento. La macchina dei soccorsi è coordinata dalla Guardia Costiera, con il comandante Rosario Meo alla guida delle operazioni. In mare operano motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza, con pattugliamenti spinti fino a 15 miglia dalla costa. In volo, elicotteri dell’Aeronautica e della Finanza garantiscono il monitoraggio dall’alto. Al momento, nessun avvistamento. Le ricerche proseguono senza sosta.

7.15 Trovata morta in auto a Milano, non aveva segni di violenza

on presentava segni di violenza sul corpo la donna trovata morta nella serata di ieri a bordo di un’auto in via Valtellina a Milano. La donna, che aveva un’età compresa tra i 35 e i 40 anni non è ancora stata identificata e l’unico elemento a favore degli agenti della Polizia di Stato per giungere a darle un nome è che l’auto ha la targa romena. Sul corpo è stata disposta l’autopsia e il veicolo è stato sequestrato.

6.03 Sparatoria contro i Vigili del fuoco in Idaho, trovato morto un uomo armato

Un uomo è stato trovato morto con accanto un’arma da fuoco dagli agenti della squadra speciale intervenuti per sedare la sparatoria seguita a un incendio in una località di villeggiatura nell’Idaho, in cui sono rimasti uccisi due vigili del fuoco. Lo riporta la Bbc. La polizia aveva emesso un avviso agli escursionisti e ai residenti presenti nella zona a trovare un rifugio sul posto non essendo ancora cessati gli spari. L’ordine è stato revocato dopo il ritrovamento. Si ricorda però che “c’è ancora un incendio boschivo attivo” e i residenti sono stati esortati ad “essere pronti qualora fossero necessari ulteriori interventi”.

4.55 Canada revoca tassa su prodotti tecnologici Usa

Il Canada ha dichiarato che revocherà le tasse che colpiscono le aziende tecnologiche statunitensi nella speranza di raggiungere un accordo commerciale con Washington, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto i colloqui con Ottawa per rappresaglia. Il ministro delle Finanze canadese Francois-Philippe Champagne “ha annunciato oggi che il Canada avrebbe revocato la tassa sui servizi digitali (dst) in previsione di un accordo commerciale globale reciprocamente vantaggioso con gli Stati Uniti”, si legge in una dichiarazione governativa.