Affidano la figlia ad una struttura protetta e lei, ritenendo responsabili l’avvocato e le assistenti sociali, tenta di incendiare gli studi dei professionisti. La donna, 35 anni, è stata bloccata dai carabinieri di Sant’Apollinare, in provincia di Frosinone, ed ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

La figlia era stata affidata a una struttura

La 35enne, cliente dello studio dell’avvocato Gabriele Picano di Cassino, al momento in cui i carabinieri l’hanno bloccata aveva con se due taniche di benzina ed era in evidente stato di agitazione.

Tra le prime dichiarazioni confuse, la donna avrebbe detto che sia l’avvocato e sia l’assistente sociale erano colpevoli del provvedimento preso dalla Procura dei Minori di Roma che le ha tolto temporaneamente la figlia affidandola ad una struttura protetta.

Poco prima del fermo, a Cassino in pieno centro era stato dato alle fiamme il portone d’ingresso dello studio legale che si trova in piazza De Gasperi: in quel momento la struttura era vuota in quanto il titolare ed i suoi collaboratori si trovavano nel vicino Palazzo di Giustizia.

Poi il tentativo in municipio, nell’ufficio delle assistenti sociali, dove la 35enne è stata fermata dal sindaco Monica Del Greco e dai carabinieri. La donna in questo momento si trova in caserma ed è interrogata.