Martedì 22 luglio si è spento Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal e iconica voce dei Black Sabbath, all’età di 76 anni. Il Daily Mail ha ricostruito con precisione le ultime due ore di vita del cantante, sottolineando gli sforzi dei soccorritori per tentare di salvarlo.

L’allarme è scattato in mattinata, con una chiamata di emergenza partita da Welder House, la villa dell’artista situata nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Alle 10.30, un’eliambulanza ha raggiunto la residenza, attirando subito l’attenzione dei vicini del villaggio di Jordans, preoccupati per ciò che stava accadendo.

Il soccorso è stato rapido ma purtroppo inutile. I paramedici hanno tentato di rianimarlo per circa due ore, prima di dichiararne il decesso. Un portavoce della Thames Valley Air Ambulance ha confermato l’intervento: “Possiamo confermare che il nostro elicottero è stato inviato sul posto per fornire cure intensive avanzate in seguito a un incidente avvenuto ieri vicino a Chalfont St Giles”.

L’omaggio della musica e l’amore dei fan

A Birmingham, la città natale di Ozzy Osbourne, il lutto è stato collettivo. Centinaia di fan si sono radunati in luoghi simbolici legati ai Black Sabbath: davanti al Crown Pub, dove la band tenne il primo concerto, attorno alla statua del toro nella stazione di Birmingham New Street – ribattezzato Ozzy – e presso il murales di Navigation Street, creato per celebrare l’ultimo live del gruppo.

I tributi dal mondo musicale sono stati immediati e intensi. Il chitarrista Tony Iommi ha dichiarato: “Non ce ne sarà un altro come lui”. Gli Who lo hanno ricordato in concerto a Milano, mentre Elton John lo ha definito “un grande pioniere che si è assicurato un posto nel pantheon degli dei del rock”. Alice Cooper ha offerto un ritratto commosso: “Ho sempre visto Ozzy come un incrocio tra il principe delle tenebre, che è il personaggio che i suoi fan vedevano, e un giullare di corte”.

A unirsi al cordoglio anche Ronnie Wood, Rod Stewart, Robert Plant, Metallica, Marilyn Manson, Aerosmith, Lady Gaga, Coldplay e Duran Duran, che hanno scritto: “Ozzy ha portato così tanta gioia, umorismo e potenza pura al mondo”. La data dei funerali non è ancora nota, ma sono certe le sue volontà: “Non voglio che il mio funerale sia triste, voglio che sia un’occasione per dire grazie”.