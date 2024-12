Le ultime tappe della guerra civile in Siria. I ribelli siriani hanno lanciato un attacco al governo del paese guidato dal presidente Bashar al-Assad il 27 novembre. Ha subito iniziato a conquistare le città del nord, con l’esercito siriano che ha confermato la presenza dei ribelli nella città di Aleppo.

Hayat Tahrir al-Sham, una fazione separatista di al-Qaeda, è stata quella che ha organizzato l’offensiva a sorpresa su Aleppo.

Perché c’è una guerra in Siria?

Nel marzo 2011, nella città meridionale di Deraa scoppiarono delle manifestazioni pro-democrazia, ispirate dalle rivolte nei paesi vicini contro i governanti repressivi.

Quando il governo siriano usò la forza letale per reprimere il dissenso, scoppiarono proteste in tutto il paese che chiedevano le dimissioni del presidente.

I disordini si diffusero e la repressione si intensificò. I sostenitori dell’opposizione presero le armi, prima per difendersi e poi per liberare le loro aree dalle forze di sicurezza. Il signor Assad giurò di annientare quello che definì “terrorismo sostenuto dall’estero”.

Centinaia di gruppi ribelli nacquero, le potenze straniere iniziarono a schierarsi e organizzazioni jihadiste estremiste come il gruppo Stato islamico (IS) e al-Qaeda, si fecero coinvolgere.

La violenza aumentò rapidamente e il paese sprofondò in una guerra civile su vasta scala che coinvolse potenze regionali e mondiali. Più di mezzo milione di persone sono state uccise e 12 milioni sono state costrette a fuggire dalle loro case, circa cinque milioni delle quali sono rifugiati o richiedenti asilo all’estero.

Come è avvenuta l’offensiva dei ribelli?

La guerra in Siria sembrava essere effettivamente finita negli ultimi quattro anni.

Il governo del presidente Bashar al-Assad era stato sostanzialmente incontrastato nelle principali città del paese, mentre altre parti della Siria erano rimaste fuori dal suo controllo diretto.

Tra queste, le aree a maggioranza curda nell’est, che sono state più o meno separate dal controllo dello stato siriano sin dai primi anni del conflitto.

C’erano stati alcuni disordini continui, anche se relativamente smorzati, nel sud, dove la rivoluzione contro il governo di Assad è iniziata nel 2011.

Nel vasto deserto siriano, i resistenti del gruppo che si autodefinisce Stato islamico rappresentano ancora una minaccia per la sicurezza, in particolare durante la stagione della caccia al tartufo, quando le persone si dirigono nella zona per trovare questa prelibatezza altamente redditizia.

E nel nord-ovest, la provincia di Idlib è stata tenuta da gruppi militanti spinti lì al culmine della guerra. HTS, la forza dominante a Idlib, è quella che ha lanciato l’attacco a sorpresa ad Aleppo.

Per diversi anni, Idlib è rimasta un campo di battaglia mentre le forze governative siriane cercavano di riprendere il controllo.

Ma un accordo di cessate il fuoco nel 2020 mediato dalla Russia, che è da tempo l’alleato chiave di Assad, e dalla Turchia, che ha sostenuto i ribelli, ha ampiamente mantenuto la posizione.

Circa quattro milioni di persone vivono lì, la maggior parte delle quali sfollate da città e paesi che le forze di Assad hanno riconquistato ai ribelli in una brutale guerra di logoramento.

Aleppo è stata uno dei campi di battaglia più sanguinosi e ha rappresentato una delle più grandi sconfitte dei ribelli.

L’amico Vladimir

Negli ultimi giorni, sono emerse segnalazioni di un presidente Assad che cercava l’aiuto della Russia nella guerra civile. Questo perché l’interferenza del presidente russo Vladimir Putin nella guerra civile siriana quasi un decennio fa ha giocato a favore di Assad.

Si dice che anche l’Iran stesse cercando di aiutare la Siria inviando combattenti nel paese dilaniato dalla guerra.

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato sabato che l’America dovrebbe astenersi dall’azione militare in Siria, poiché un’offensiva degli insorti ha raggiunto i sobborghi della capitale Damasco. “Questa non è la nostra lotta”, ha affermato. I ribelli siriani hanno catturato quattro città in un giorno, tra cui la città chiave di Homs e il luogo di nascita del presidente Assad, Daraa.

I ribelli hanno affermato di concentrarsi su Damasco, la capitale della Siria. I ribelli siriani iniziano a “entrare” nella capitale Damasco, con segnalazioni secondo cui il presidente Assad ha lasciato la città per una località sconosciuta.

Tra le crescenti tensioni, l’India ha consigliato ai suoi cittadini di evitare tutti i viaggi in Siria fino a nuovo avviso, esortando coloro che si trovano nel paese ad andarsene il prima possibile.

Si teme ora un vuoto di potere, senza una chiara indicazione di come verrà riempito. Non c’è un’opposizione unita pronta a prendere il sopravvento. Le fazioni ribelli hanno una storia di divisione e lotte intestine.

Il gruppo che ha guidato la nuova rivolta contro il presidente Assad ha le sue fondamenta nell’estremismo di Al Qaeda. Il suo leader ha cercato di rassicurare altre comunità in Siria che non imporrà loro la sua ideologia, ma rimangono comprensibilmente apprensivi di ciò che potrebbe accadere.

Ci saranno timori più ampi che la Siria possa sprofondare in uno stato ancora più calamitoso, con varie fazioni che si combattono tra loro per il controllo. In una regione già disperatamente instabile e volatile, ciò potrebbe alimentare disordini più pericolosi.

Ma almeno per ora, molti siriani sia all’interno che all’esterno del paese sono uniti da una speranza che molti pensavano di non poter mai più sperimentare: quella di poter tornare a casa, perdute da tempo nella guerra feroce che la violenta repressione delle proteste e del dissenso da parte di Assad aveva originariamente innescato.