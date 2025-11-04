La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. L’incidente ha provocato la morte di un operaio. Si parla anche delle dichiarazioni polemiche della portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha collegato l’incidente alle spese ritenute eccessive del governo italiano a sostegno dell’Ucraina. “Crollo ai Fori, Mosca insulta”, titola il Corriere. “Crollo nel cuore di Roma. Operaio sepolto per 11 ore”, è l’apertura di Repubblica. “Nordio vende sogni: mai più inchieste sui ministri”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Crollo nel cuore di Roma. Operaio sepolto per 11 ore” (La Repubblica).

“Crollo ai Fori, Mosca insulta” (Il Corriere della Sera).

“Riformisti alla prova giustizia”, di Angelo Panebianco: “Tra l’incudine e il martello. Forse la posizione più difficile, meno invidiabile, in vista del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, è quella della componente riformista, la minoranza, del Pd. Se sceglie il «sì» a una riforma di impronta liberale come quella, riafferma la sua identità e la sua vocazione riformista ma se lo fa trasforma anche se stessa in un gruppo di «social traditori», di sabotatori della «causa». La quale causa consiste nel tentativo di usare il referendum per dare una spallata al governo Meloni. Un bel dilemma. Probabilmente se si facesse un sondaggio rigorosamente anonimo fra i dirigenti del Pd verrebbe fuori una maggioranza favorevole alla riforma Nordio”.

“Grandi opere a rilento, il piano contro i veti” (La Stampa).

“OpenAi, intesa anche con Amazon. In 10 mesi accordi per 560 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“Affitti e sfratti, nuove norme” (Il Messaggero).

“Se la Bce smonta le accuse sui salari”, di Andrea Bassi: “C’è un documento della Banca Centrale Europea che da qualche giorno sta gettando un certo scompiglio nel dibattito economico italiano e presto, c’è da scommetterci, diventerà oggetto di discussione politica. È un rapporto che non parla delle politiche monetarie di Francoforte o della redditività delle banche. Parla piuttosto di salari. Si tratta di uno studio condotto da ben 30 economisti in forza alla Banca centrale e che mette sotto la lente, in 21 Paesi del Vecchio Continente, un tema assai delicato: il Fiscal drag, il drenaggio fiscale”.

“Crollo a Roma, Putin ride” (Il Giornale).

“Fà la cosa giusta” (Il Manifesto).

“Nordio vende sogni: mai più inchieste sui ministri” (Il Fatto Quotidiano).

“Reo con fesso”, di Marco Travaglio: “Per giudicare l’intervista di Nordio al Corriere, bisognerebbe sapere a che ora del giorno è stata raccolta. Ma, dalle fesserie che contiene, si direbbe molto tardi. Il presunto ministro della Giustizia giura di separare le carriere per fare un favore ai magistrati: li “svincola dalle correnti” e ne consacra l’indipendenza”.

“Lo sceriffo è tornato” (Avvenire).

“I giudici litigano per 20 euro” (Libero).

“Chi ha i ‘pieni poteri’ nel nostro Paese”, di Mario Sechi: “Il referendum sulla riforma della giustizia sarà un caso molto interessante di studio del costume, della comunicazione, della politica. Per la prima volta negli ultimi quarant’anni l’opinione pubblica non ha più fiducia nelle toghe, ma il rapporto tra la magistratura e il giornalismo è più saldo che mai, al pari delle relazioni con il piccolo establishment dell’alta burocrazia, dell’industria, della finanza”.

“Città da paura” (La Verità).

“Ieri Gaza, ora Venezuela e Nigeria. Trump tradisce l’America First” (Domani).