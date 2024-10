“L’ha toccata, ma sempre sopra gli abiti”: sconto di pena per il patrigno molesto con la figlia undicenne

“L’ha toccata, ma sempre sopra gli abiti”. Questa l’attenuante invocata dagli avvocati di un uomo condannato per molestie sessuali ai danni della figlia undicenne della compagna dal Tribunale a 6 anni e 4 mesi e accolta dalla Corte d’Appello.

Sconto di pena per il patrigno molesto

Che ha disposto di conseguenza uno sconto di pena di un anno e otto mesi. Dimezzata, sempre per la stessa ragione, la provvisionale di 50mila euro destinata alla vittima, oggi maggiorenne.

La piccola – riferisce il Corriere della Sera – aveva avuto la forza di denunciare le molestie del patrigno, molestie durate anni. Dopo un periodo di forzato silenzio: “Lui fa felice mamma e io sono felice per lei, ma non è proprio una brava persona”, aveva infine raccontato a una educatrice, non più tacendo sulle morbose attenzioni quando la mamma non era in casa.