I Carabinieri della Compagnia di Sora in provincia di Frosinone stanno indagando per risalire all’aggressore di un liceale di 17 anni che la mattina di oggi, sabato 17 gennaio, è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l’aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Il liceale ha raccontato di non averlo mai visto: “Mi ha puntato un coltello alla gola. Ho provato ad allontanarmi e mi ha ferito”.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un’escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all’identità dell’aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.

L’aggressione poche ore dopo quella mortale a La Spezia

Questa aggressione è avvenuta a poche ore da quella ben più grave avvenuta a La Spezia. Youssef Abanoub, uno studente di origini egiziane, è stato accoltellato all’interno dell’Istituto professionale “Domenico Chiodo” nella giornata di venerdì 16 gennaio: il ragazzo è morto in serata.

Youssef, colpito al costato da Zouhair Atif, 19 anni, marocchino residente ad Arcola, studente della sua stessa scuola, ora arrestato per omicidio, era stato soccorso dai medici del 118 e dai militi della Croce Rossa che hanno tamponato inizialmente una copiosa emorragia prima della corsa verso la shock room del pronto soccorso, dove gli è stato anche praticato il massaggio cardiaco. Una volta stabilizzato, aveva subìto un delicato intervento presso il reparto di chirurgia toracica e infine trasferito attorno alle 16 in rianimazione. Ma non ce l’ha fatta. Il ragazzo originario di Fayyum, vicino Al Cairo, che viveva alla Spezia con la famiglia da anni, è morto la sera di venerdì poco prima delle 20.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un’aula dell’edificio di Via XX Settembre, la scuola che nell’Ottocento formava gli operai dell’arsenale marittimo e oggi offre corsi legati all’allestimento degli yacht, pesca, moda e odontoiatria. Zouhair sarebbe entrato in classe dopo le 11 brandendo il coltello con il quale ha colpito Abanoud, mentre gli altri alunni presenti assistevano sotto shock. I professore in aula l’ha bloccato e disarmato mentre i suoi compagni di classe lo circondavano. La polizia è arrivata immediatamente e ha arrestato il giovane in flagranza di reato. Il giovane è stato fermato e interrogato in Questura. Gli inquirenti hanno raccolto alcune testimonianze all’interno della scuola per ricostruire la cornice entro la quale è nato il folle gesto, che ha lasciato sconvolta tutta la comunità cittadina.