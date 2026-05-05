Elisabetta Ferretto, una donna di 50 anni originaria di Montagnana in provincia di Padova che dal 2001 vive negli Stati Uniti, è scomparsa. Di lei si snon perse le tracce dallo scorso 22 aprile. In passato la Ferretto è stata accostata allo scandalo Epstein.

La donna, da oltre vent’anni risiede a New York lavorando nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di un cittadino italiano all’estero. La segnalazione è stata poi trasmessa al Ministero degli Affari Esteri.

Nel 2019, alcune inchieste giornalistiche – tra cui articoli pubblicati dal New York Post – avevano riportato che Ferretto sarebbe stata tra le persone coinvolte, anni prima, nelle vicende legate a Jeffrey Epstein. Avrebbe riferito di essere stata avvicinata dall’imprenditore statunitense tramite ambienti del mondo della moda, denunciando di essere stata molestata ma di avere resistito. All’inizio di aprile era rientrata in Italia, incontrando familiari e amici nel proprio paese di origine e facendo poi rientro negli Stati Uniti, ma dal 22 aprile se ne sono perse le tracce.