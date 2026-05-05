Avrebbe picchiato, insultato e minacciato di morte sia la moglie – anche in presenza dei quattro figli minorenni – sia l’amante. La storia arriva da San Ferdinando (Reggio Calabria), dove un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Palmi (Reggio Calabria) su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Emanuele Crescenti.

Nessuna delle due donne ha mai denunciato: le indagini dei militari dell’Arma sono cominciate dopo “ripetuti accessi sospetti ai Pronto soccorso degli ospedali di Gioia Tauro e Polistena da parte dei figli minori: ferite e traumi liquidati come banali incidenti domestici o stradali, mai riscontrati – è sottolineato nella nota diffusa dal Comando provinciale di Reggio Calabria dei Carabinieri – nei sistemi operativi delle Forze dell’Ordine”. Numerosi gli episodi di violenze accertati, anche attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche: l’uomo avrebbe anche minacciato la moglie di “volerla sfilettare” e in un caso avrebbe cercato di soffocarla con un cuscino.