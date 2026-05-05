L’ultimo sondaggio pubblicato da Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto mostra un calo di Fratelli d’Italia che, pur restando il primo partito italiano, cede lo 0,3% passando dal 29,1% al 28,8%.

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e passa al 21,8%. Perde terreno il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, cedendo lo 0,1% ora vale il 12,4%. Giù anche Forza Italia che scende dal 7,7% al 7,5% e la Lega che passa dal 6,2% al 6,1%. Cresce invece Alleanza Verdi e Sinistra che guadagna lo 0,2% e approda al 6,9%.

Futuro Nazionale di Vannacci stabile al 3,6%

Futuro Nazionale, la formazione guidata dall’ex europarlamentare della Lega Roberto Vannacci è stabile al 3,6%. Azione di Carlo Calenda è al 3,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,5%. Seguono +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,2%. Le altre liste valgono infine tutte insieme il 4,1%.