Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo. Cresce il Pd
L’ultimo sondaggio pubblicato da Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto mostra un calo di Fratelli d’Italia che, pur restando il primo partito italiano, cede lo 0,3% passando dal 29,1% al 28,8%.
Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e passa al 21,8%. Perde terreno il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, cedendo lo 0,1% ora vale il 12,4%. Giù anche Forza Italia che scende dal 7,7% al 7,5% e la Lega che passa dal 6,2% al 6,1%. Cresce invece Alleanza Verdi e Sinistra che guadagna lo 0,2% e approda al 6,9%.
Futuro Nazionale di Vannacci stabile al 3,6%
Futuro Nazionale, la formazione guidata dall’ex europarlamentare della Lega Roberto Vannacci è stabile al 3,6%. Azione di Carlo Calenda è al 3,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,5%. Seguono +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,2%. Le altre liste valgono infine tutte insieme il 4,1%.