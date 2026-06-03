Una lite tra vicini di casa è degenerata in tragedia nella tarda serata di martedì – 2 giugno – a Roma, nel quartiere Primavalle. Il dramma si è consumato all’interno di un condominio di via Villastellone, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito con alcune coltellate, una delle quali alla gola.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stata una discussione tra condomini. Il presunto responsabile è un 18enne di origini colombiane, fermato poco dopo dagli agenti intervenuti sul posto. Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, tra i due sarebbero già avvenuti in passato contrasti e discussioni legati alla convivenza nel palazzo.

L’allarme è scattato immediatamente e in via Villastellone sono intervenuti il personale del 118 e numerose pattuglie della polizia. Sul luogo dell’omicidio hanno operato gli agenti delle Volanti della Questura di Roma, gli investigatori della Squadra Mobile, il personale della Polizia Scientifica e gli uomini del commissariato Aurelio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.