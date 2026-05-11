L’ornitologo Leo Schilperoord è il paziente zero” dell’Hantavirus. Originario di un villaggio dei Paesi Bassi, Schilperood aveva 70 anni. Appassionato di birdwatching, dopo essere salito a bordo della nave da crociera MV Hondius si è ammalato pochi giorni dopo l’imbarco ed è morto sulla nave l’11 aprile. A morire è stata anche la moglie 69enne.

La coppia era appassionata di birdwatching e con diverse spedizioni all’attivo in tutto il mondo. Prima di imbarcarsi era arrivata in Argentina il 27 novembre 2025 e aveva effettuato diverse escursioni in auto attraverso il Paese, oltre che in Cile e in Uruguay, prima di arrivare nella Terra del Fuoco, la regione insulare nella punta dell’Argentina da dove la nave era partita l’1 aprile 2026. Avrebbe contratto il virus durante un’escursione nella discarica di Ushuaia per avvistare un caracara gola bianca, rapace necrofago noto anche come caracara di Darwin.

L’uomo è rimasto contagiato dal virus delle Ande, un ceppo che circola in alcune parti di Cile e Argentina. Per l’Oms, la coppia avrebbe visitato luoghi in cui “era presente la specie di ratto che fa da serbatoio all’hantavirus” tra cui la discarica di Ushuaia.