Lotteria Italia. Lunedì sera l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Si è riacceso il sogno di poter cambiare vita. Un rito iniziato nel 1955. Primo premio: 5 milioni.

L’estrazione avverrà a partire dalle 21, durante la trasmissione di RaiUno Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, in diretta dal teatro delle Vittorie.

Ci siamo. Mezza Italia è in trepida attesa: lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, come da antica tradizione, ci sarà l’estrazione dei biglietti della Lotteria nazionale. Primio premio: 5 milioni di euro. A seguire premi di seconda e terza fascia per la gioia anche dell’Erario che per ogni edizione incassa 10-15 milioni.

LOTTERIA, RITO INIZIATO NEL 1955

La lotteria Italia è abbinata di anno in anno ad una delle trasmissioni più popolari televisive della Rai e trasmessa su Rai1. Dal 2011, con la soppressione della Lotteria di San Remo, e’ l’unica lotteria Nazionale italiana ancora in vigore.

È’ nata nel nel 1955 quando si chiamava lotteria di Capodanno. Anno in cui era abbinata alla trasmissione” Le Canzoni della Fortuna”. Poi nel ‘73 si è abbinata a “Canzonissima” e poi a varietà del sabato sera “ Fantastico”.

Nel 1988 ha registrato il record di vendite dei biglietti (37,4 milioni di tagliandi); nel 2012 il primo record negativo (6,8 milioni); record negativo battuto altre due volte nel 2019 (6,7 milioni) e nel 2020 (4,7 milioni).

Quest’anno il sogno si è riacceso. Il sogno di poter cambiare vita. Archiviato il crollo per la pandemia della vendita dei biglietti quest’anno c’è stata una evidente risalita: la vendita è cresciuta del 29%.

La lotteria Italia vive dunque una seconda vita confermandosi il rito che cade con l’Epifania e chiude le Festività.

CLAMOROSO INCREMENTO DEI BIGLIETTI

I tagliandi staccati sono 8,6 milioni. Dopo le fasi di declino, i numeri sono tornati a crescere nonostante la concorrenza di altri giochi. Una crescita significativa rispetto ai 6,7 milioni della precedente edizione. Una ripresa incoraggiante.

TRE REGIONI AL VERTICE DELLE ATTESE DELLA LOTTERIA

Sono Lombardia, Lazio e Campania. Sono le regioni in cui si sono venduti più biglietti. L’analisi di Eurispes sul ritorno di fiamma degli italiani per il rito dell’Epifania parla chiaro:”

La lotteria Italia ha ancora le caratteristiche di un gioco collettivo, anche se in certo senso, lo è virtualmente”. Come negli anni precedenti si è rinnovata la crescita delle vendite on Line che in questa edizione ha toccato le 174.000, più 16% rispetto all’anno scorso.