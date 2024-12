La storia del tipo multato nella notte dopo Santo Stefano perché passeggiava ubriaco tra Cavi di Lavagna e Chiavari? Non c’entra nulla il nuovo codice della strada.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, infatti, il giovane era stato fermato alle 2,30 lungo la via Aurelia da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante mentre tentava di fare l’autostop. Nel verbale dei militari, che gli hanno consegnato una multa di 102 euro per ubriachezza molesta, si fa riferimento a “sintomi di abuso di alcol ed equilibrio precario”. Nessun riferimento invece all’auto dell’uomo parcheggiata fuori da un locale. Inoltre, l’uomo non era neanche in possesso della patente. Quindi l’uomo è stato multato perché barcollava, cercava di fare autostop e poi perché, una volta, fermato, aveva inveito con “parole sconnesse” verso i carabinieri.