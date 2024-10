L’uragano Milton è arrivato in Florida, le notizie in tempo reale. La Protezione civile Usa: “Generati anche dei tornado multipli”

Sale ancora il bilancio dei blackout in Florida per il passaggio dell’uragano Milton: sono più di due milioni di edifici sono senza elettricità mentre l’uragano si approssima all’Atlantico, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi. Il maggior numero di interruzioni si è registrato nella contea di Hardee e nelle vicine contee di Sarasota e Manatee.

4.31

La Fema, la protezione civile statunitense, ha fatto sapere che l’uragano Milton ha anche generato “tornado multipli”, che – riportano i media Usa – hanno fatto delle vittime. Il numero di tornado è almeno pari a 19.

3.40

“La tempesta è arrivata. E’ ora che tutti si rintanino”. Lo ha dichiarato il governatore della Florida, Ron DeSantis, per il quale ormai è troppo tardi e troppo pericoloso procedere con ulteriori evacuazioni, per cui il consiglio è di “rimanere in casa” e “non mettersi per strada”. A pochi minuti dall’arrivo di Milton, sono già quasi 780.000 i clienti in Florida senza corrente, secondo PowerOutage, un sito web di contabilità online.