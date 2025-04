I Carabinieri sono rimasti increduli quando, durante un servizio mattutino di vigilanza sulle piste del Grostè, nelle Dolomiti di Brenta, hanno visto un elicottero atterrare sulla pista. Dopo un breve volo sopra il comprensorio sciistico, il velivolo è atterrato e un uomo di mezza età ne è sceso con sci e scarponi, pronto a godersi una discesa come se nulla fosse. Fermato e identificato, l’uomo – un imprenditore lombardo di circa 60 anni – ha ammesso di non avere alcuna autorizzazione per atterrare sopra i 1.600 metri, come richiesto dalla legge. Ha spiegato di aver scelto l’elicottero per risparmiare tempo, essendo molto impegnato con il lavoro ma desideroso di sciare. Verificata la regolarità della licenza di volo e dell’assicurazione, i militari gli hanno contestato una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Dopo la multa, l’uomo ha rimesso gli sci nell’elicottero ed è ripartito verso la sua azienda.