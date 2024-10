Poi dice che vengono su mammoni! Incredibile vicenda familiare riferita dal Messaggero, cronaca da Anagni, in Ciociaria. Una madre ha fatto arrestare il figlio ultratrentenne accusandolo falsamente di violenze domestiche, addirittura per procacciarsi il denaro per la droga. In realtà, come ha confessato al processo, voleva punire il figlio che aveva avuto il torto di innamorarsi di una ragazza dell’est con la colpa aggravante di essere già sposata.

Madre fa arrestare figlio con false accuse di violenze domestiche

La donna ha architettato tutto fino ad arrivare a un processo contro il figlio, processo con rito abbreviato per reati gravi come maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata. Udienza dove è crollato miseramente l’infamante castello di carte. La signora non ha retto di fronte alle domande della difesa, si è contraddetta, ha ammesso che sì il figlio già grande doveva pur “seguirlo”.

Nella denuncia che aveva portato agli arresti domicilari del figlio e del divieto di avvicinarsi a casa sua, la donna aveva allegato i eferti medici delle conseguenze delle botte prese. I lividi se li era fatti da sola. In un caso, erano veri: il figlio l’aveva con forza fatta desistere dagli atti autolesionistici cui s’era abbandonata. Ancora una volta per farlo rompere con la ragazza dell’est.