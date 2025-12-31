Sono in corso dalle 9:30 all’ospedale Cardarelli di Campobasso le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi nell’ospedale molisano in seguito ad una sospetta intossicazione. Gli esami autoptici vengono eseguiti dai consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano inoltre i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Al Cardarelli presenti anche gli avvocati coinvolti e il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano.

Intanto è stato trasferito dal reparto di Rianimazione in un reparto ordinario il padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi. L’Istituto Spallanzani spiega che la decisione è stata presa “vista l’evoluzione favorevole del quadro clinico”. “Padre e figlia continuano ad essere debitamente assistiti dall’equipe medica e supportati dal team di psicologi dell’Istituto”.

Sotto accusa i prodotti sott’olio

Dal letto dell’ospedale Spallanzani di Roma, parlando al telefono con il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, Di Vita ha raccontato che il 23 a pranzo hanno mangiato “pasta con il pomodoro” mentre la sera “si sono arrangiati in qualche modo”. L’uomo non ricorda cosa abbiano mangiato nei dettagli. Gli investigatori hanno sequestrato alcuni alimenti presenti nelle credenze, nel frigorifero e nella spazzatura della loro abitazione: in particolare prodotti sott’olio forse non conservati al meglio. È invece esclusa la contaminazione accidentale di farine con veleno per topi: a dirlo sono le indagini e le analisi effettuate nel mulino di famiglia. Nel mulino sono state trovate solo delle trappole generiche.

Tre medici indagati

Risultano intanto indagati tre medici in servizio al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso, I tre sono indagati con ipotesi di reato a vario titolo: omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose. Per due volte madre e figlia, nonostante i sintomi, erano state rimandate a casa.