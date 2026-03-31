Emergono sviluppi decisivi nel caso della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute pochi giorni dopo Natale all’Ospedale Cardarelli.

Inizialmente si era parlato di una possibile intossicazione alimentare, ma le indagini hanno preso una direzione completamente diversa. La Procura ha aperto un nuovo fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di duplice omicidio premeditato.

Una svolta che cambia radicalmente il quadro della vicenda e che suggerisce un’azione volontaria dietro la morte delle due donne.

Il sospetto avvelenamento da ricina

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, madre e figlia sarebbero state avvelenate nella loro abitazione di Pietracatella attraverso l’uso di ricina, una sostanza altamente tossica. Le tracce del veleno sono state individuate nel sangue delle vittime durante esami approfonditi condotti sia in Italia che all’estero, confermando così l’ipotesi dell’avvelenamento.

La ricina è una delle sostanze più pericolose conosciute e può risultare letale anche in quantità minime, rendendo il caso ancora più grave e complesso. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire le modalità dell’esposizione e individuare eventuali responsabili.

L’inchiesta resta aperta e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire una vicenda che ha profondamente scosso la comunità locale.