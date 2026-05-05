Quattro ex studenti fra i 19 e 20 anni si sono ritrovati ieri al Palazzo di giustizia, a Torino, per raccontare i maltrattamenti che avrebbero subito in classe da una insegnante ai tempi in cui frequentavano le scuole elementari. Lo hanno fatto in occasione della ripresa del processo d’appello alla loro ex maestra, alla quale sono contestati dei comportamenti avvenuti fino al 2019.

In primo grado, nel 2024, la donna era stata assolta “perché il fatto non sussiste” insieme a una dirigente, una vicaria e una responsabile di plesso accusate di omessa denuncia. A decidere di ascoltare gli ex alunni sono stati i giudici. I quattro, che ora frequentano le scuole superiori, hanno ripercorso (con parole diverse da quelle che usarono da piccini) le loro esperienze risalenti anche a più di dieci anni fa.

“C’erano – ha detto un ragazzo – delle sgridate collettive a tutta la classe, e delle attenzioni particolari verso alcuni allievi. In caso di errori strappava i fogli dei compiti. E si vivevano quei momenti come li poteva vivere un bambino di dieci anni: restandoci male”. Una diciannovenne, che nel 2013-14 si trovava in prima, ha ricordato che quando toccò a lei si sentii “umiliata”. “Gridò che ero una deficiente e mi ordinò di rifare l’esercizio. Rimasi zitta perché sapevo che diversamente si sarebbe arrabbiata ancora di più. E non piansi, perché non volevo piangere davanti a tutti. Piangevo a casa, di nascosto, nella mia cameretta. E il giorno dopo tornavo a scuola. Ormai era una routine. Era una maestra che urlava spesso, non aveva pazienza, non teneva conto dei tempi e delle differenze che potevano esserci da bambino a bambino”.