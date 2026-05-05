A Roma, nella zona di Tor Vergata, un chihuahua di circa 15 anni è stato ritrovato abbandonato, chiuso in una busta di plastica e lasciato tra le sterpaglie in condizioni disperate. Il cagnolino, identificato con il nome di Ercole, è stato salvato da un passante, che aveva notato qualcosa di sospetto tra la vegetazione. L’uomo ha quindi allertato la polizia, permettendo così l’intervento del servizio Pet in Time. Ercole è stato poi trasportato al canile della Muratella, dove è apparso subito in condizioni sanitarie critiche, non riconducibili solo alla vecchiaia ma a un evidente stato di trascuratezza.

La denuncia della LNDC Animal Protection

A denunciare l’accaduto è la LNDC Animal Protection, che ha espresso profonda indignazione per le condizioni in cui è stato trovato il cagnolino. Secondo LNDC, non sarebbero state attivate con la necessaria tempestività tutte le procedure previste per sospetto reato. Il caso potrebbe non essere solo un abbandono, ma un gesto deliberato di violenza. “Un cane anziano, malato, chiuso in una busta e lasciato a morire: siamo davanti a un atto di violenza che richiede risposte immediate. Se non si attivano subito le procedure per maltrattamento, c’è un problema grave nelle modalità di intervento”, ha dichiarato l’esponente dell’associazione Piera Rosati.

LNDC ha quindi presentato una denuncia formale per individuare i responsabili e chiarire eventuali omissioni nella gestione del caso. La sezione locale dell’associazione ha inoltre richiesto l’affidamento di Ercole, la cui situazione clinica è precipitata il 25 aprile, quando è stato colpito da una “gravissima crisi respiratoria” che ha reso necessario il supporto dell’ossigeno e il successivo trasferimento in una struttura veterinaria convenzionata. I volontari della LNDC Ostia APS hanno poi comunicato che Ercole ha superato il momento più critico ed è stato dimesso dalla clinica.