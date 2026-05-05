Nella giornata di ieri, in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia dello Hunan, vicino al capoluogo Changsha, in Cina, una gigantesca esplosione ha provocato la morte di almeno 26 persone. Secondo quanto riportato dai media statali, i feriti sarebbero oltre 70. L’esplosione è avvenuta intorno alle 16:43 di ieri ora locale presso Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang. Video diffusi sui social media mostrano continue esplosioni accompagnate da un’enorme nuvola di fumo che si innalza alta in cielo in una zona rurale circondata da montagne. Le riprese aeree della Cctv mostrano una distesa di detriti fumanti dove prima sorgevano gli edifici, con soccorritori ed escavatori impegnati a setacciare le macerie.

Il governo centrale ha inviato esperti per coordinare le operazioni di soccorso, mentre oltre 480 soccorritori sono stati urgentemente mandati sul posto per le operazioni di ricerca e salvataggio. È stata istituita anche una zona di controllo di 3 chilometri intorno al sito e sono state evacuate le persone nelle vicinanze. La polizia ha arrestato i dirigenti dell’azienda, mentre proseguono le indagini sulle cause dell’incidente.