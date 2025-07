Martina Gillio, 22 anni, è morta dopo un improvviso malore, causato molto probabilmente da un aneurisma cerebrale, mentre si allenava nella palestra Gym Studio di Poirino, in provincia di Torino. Il malore è avvenuto sotto gli occhi del fidanzato, con cui si trovava in sala pesi. I primi soccorsi sono stati tempestivi: il personale della palestra ha utilizzato il defibrillatore in dotazione, mentre sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Rossa di Villanova d’Asti. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la giovane all’ospedale Molinette di Torino. Purtroppo, Martina è deceduta 24 ore dopo, la sera del 2 luglio, dopo una giornata di agonia.

Chi era Martina e lo sgomento della comunità

Martina era una studentessa di Economia all’Università di Torino, da anni frequentava la palestra Gym Studio, prima come bambina nei corsi di danza, poi come atleta in sala pesi. “Abbiamo pensato fosse un calo di zuccheri”, ha raccontato il trainer Giuseppe Altavilla, visibilmente scosso. “Frequentava la nostra struttura fin da piccola, siamo tutti sconvolti”.

Anche il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato cinque giorni di lutto cittadino, disponendo la bandiera a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e un minuto di silenzio ogni giorno a mezzogiorno.

L’inchiesta e i dubbi sulle cause della morte

Resta da chiarire cosa abbia causato il malore fatale. Le alte temperature e l’assenza di aria condizionata nella struttura – anche se non obbligatoria – fanno ipotizzare un possibile colpo di calore, anche se il gestore della palestra ha escluso che il caldo, da solo, possa aver provocato un malore in una giovane in salute. Sarà l’autopsia a fornire risposte più precise.

Intanto, la Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. La palestra resterà chiusa fino a nuovo ordine: “Siamo fortemente provati – ha comunicato lo staff – e ci prendiamo un momento di rispetto e silenzio per Martina”.