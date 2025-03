Allerta rossa anche domani per il maltempo in Toscana ed Emilia Romagna. Lo annuncia un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che valuta allerta arancione su settori di Toscana ed Emilia-Romagna e allerta gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Molise. Il bollettino prevede ancora piogge al Centro-Nord e venti di burrasca e mareggiate al Sud.

“Firmata la mobilitazione generale”

“Abbiamo appena terminato l’incontro con il dipartimento nazionale di Protezione civile – ha detto l’assessore regionale della Toscana alla Protezione civile, Monia Monni – e appreso che il ministro Musumeci sta firmando la mobilitazione nazionale, come richiesto dal presidente Giani. Questo passaggio consentirà di attivare tutte le risorse nazionali, uomini e mezzi, necessari per gestire al meglio il soccorso alla popolazione e il ritorno a condizioni di normalità”.

“Il sistema regionale di Protezione civile è già pienamente operativo – ha aggiunto – ma il supporto nazionale sarà fondamentale per garantire interventi tempestivi e coordinati”.