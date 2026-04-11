Quando lo hanno ritrovato aveva delle profonde ferite alla gola e segni di maltrattamento su tutto il corpo. Questo il trattamento riservato a un cane meticcio, che è stato salvato dai carabinieri forestali in una zona di campagna del comune di Montella, in provincia di Avellino. I veterinari della Asl, chiamati dai militari, hanno confermato i maltrattamenti oltre all’avvenuto taglio delle orecchie. Attraverso il microchip, sono risaliti al proprietario, un 55enne del posto, che è stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animale. Il cane è stato sottoposto alle prime cure e trasferito in una struttura di accoglienza autorizzata.