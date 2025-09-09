Un normale pomeriggio di spesa si è trasformato in un momento di forte disagio per una giovane madre di Oderzo, in provincia di Treviso. La donna si trovava all’interno di un supermercato insieme alle due figlie, una delle quali di appena due anni e mezzo. Come spesso accade a bambini così piccoli, la piccola ha iniziato a piangere, mettendo in difficoltà la madre che, con una mano, cercava di calmarla, mentre con l’altra teneva vicina l’altra figlia. Proprio in quel frangente, un’operatrice del punto vendita si è avvicinata e, con tono fermo, le ha chiesto di uscire affermando: “Sua figlia disturba gli altri clienti”. Mortificata e senza riuscire a replicare, la donna ha lasciato i carrelli con la spesa incompleta ed è uscita dal negozio.

La denuncia e le scuse della direzione

Dopo l’accaduto, la madre non ha voluto restare in silenzio e ha deciso di raccontare la sua esperienza scrivendo direttamente alla direzione del supermercato. Nel suo messaggio, riportato da Il Gazzettino, ha sottolineato come l’attenzione verso i clienti dovrebbe tenere conto delle diverse situazioni, ricordando che “di maleducazione se ne vede molta anche tra gli adulti”. Ha definito il comportamento del personale come una mancanza di comprensione verso un episodio che può capitare a qualsiasi genitore. In risposta, la direzione del supermercato ha inviato delle scuse ufficiali e annunciato verifiche interne per chiarire la vicenda. La donna, pur ritenendo questo gesto un passo avanti, ha ribadito la necessità di maggiore empatia verso le famiglie.

Il dolore della madre e il confronto con i clienti

Oltre al dispiacere per l’atteggiamento del personale, la donna ha raccontato come siano stati proprio alcuni clienti a contribuire al suo allontanamento. In passato, quando la figlia maggiore era piccola, un’altra cliente le aveva dato una mano alla cassa, aiutandola a riempire le borse. Questa volta, invece, una donna l’avrebbe guardata con disapprovazione e avrebbe cercato di zittire la piccola con un verso infastidito. “Mi sono sentita peggio di una ladra”, ha dichiarato la madre, ricordando che chi ruba o commette irregolarità viene trattenuto, mentre lei è stata invitata a uscire davanti a tutti.