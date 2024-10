Mamma investita e uccisa a Napoli dopo aver accompagnato i figli a scuola

Un grave incidente ha sconvolto la città di Napoli, con la morte di Valeria Vertaglio, una mamma di 43 anni, investita in via Brin dopo aver accompagnato i suoi figli alla scuola elementare. La donna è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un giovane di 22 anni, attualmente ricoverato in stato di shock e sottoposto ai test previsti dalle autorità.

Valeria Vertaglio era madre di due bambini che frequentano la scuola elementare. La famiglia, molto unita, aveva recentemente trascorso una vacanza insieme a Disneyland Paris, un momento di gioia che contrasta drammaticamente con la tragedia che li ha colpiti. La notizia della sua morte ha provocato grande dolore, colpendo profondamente anche i familiari. Il padre di Valeria, infatti, ha avuto un malore non appena appresa la notizia ed è attualmente ricoverato in ospedale.

L’incidente in via Brin: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre Valeria stava attraversando la strada in via Brin, dopo aver lasciato i suoi figli a scuola. Una Fiat Panda, guidata da un giovane di 22 anni, l’ha investita. Nonostante il rapido intervento delle ambulanze, per Valeria non c’è stato nulla da fare. La polizia locale di Napoli è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto.

L’allarme per gli incidenti stradali a Napoli

L’incidente che ha coinvolto Valeria Vertaglio rappresenta un ulteriore episodio nella lunga serie di tragedie che stanno affliggendo le strade di Napoli. Sabato scorso, infatti, un altro pedone, un uomo di 74 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta. Con la morte di Valeria, si tratta del 21esimo incidente stradale mortale registrato nel 2024 nella città di Napoli, un numero che sottolinea l’urgenza di misure più efficaci per migliorare la sicurezza stradale.