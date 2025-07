Nel tardo pomeriggio di ieri, 20 luglio, a Roma, nel quartiere Tuscolano, è stato trovato il cadavere di una donna, la 32enne Emanuela Ruggeri, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo giaceva tra le sterpaglie a ridosso di via del Mandrione, nei pressi del civico 385, in un piccolo campo che costeggia i binari ferroviari, non lontano dalla stazione FS di Roma-Casilina. A lanciare l’allarme è stato un uomo che passeggiava con il proprio cane e che, insospettito da un forte odore proveniente dalla vegetazione, ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la polizia, insieme alla squadra scientifica, che ha eseguito i rilievi del caso nel tentativo di raccogliere indizi utili. L’area in questione, poco illuminata e poco frequentata, è nota per non essere particolarmente sicura, soprattutto nelle ore notturne.

Ipotesi aperte

Al momento, le autorità non escludono alcuna pista. Sul corpo, secondo i primi riscontri, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause reali del decesso. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile investimento, data la vicinanza con la strada stretta e poco sicura di via del Mandrione. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per cercare di fare luce sulle ultime ore di vita della donna.

La trentaduenne era scomparsa da Colli Aniene lo scorso 14 luglio dopo le ore 20. Da quel momento non ci sono state più notizie della ragazza. Proprio ieri la mamma aveva lanciato un appello sui social. “Aiutatemi, sono una mamma disperata!”, aveva detto.