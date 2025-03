Una ragazza malata di anoressia si è vista arrivare sul cellulare da un compagno di classe il messaggio “ammazzati”, seguito da una bestemmia. Parole che la giovane di 19 anni ricoverata in un istituto per la cura dei disturbi alimentari, ha potuto leggere nella mail di notifica che viene generata sulla piattaforma di e-learning scolastica. Esterrefatta per la violenza dell’espressione, la ragazza ha denunciato il fatto ai Carabinieri che ora stanno svolgendo accertamenti.

Come racconta il Gazzettino, la 19enne studia in un istituto superiore di Montebelluna in provincia di Treviso. La giovane, quest’anno ha però dovuto sospendere la scuola per l’aggravarsi del suo stato di salute che l’ha portata a ricoverarsi in una clinica del vicentino dove viene seguita da specialisti.

L’autore del messaggio, un ex compagno di classe, ha negato ogni responsabilità, sostenendo tra l’altro gli era stato sottratto il computer sul quale utilizzava la chat. Toccherà ora ai Carabinieri accertare come si sono svolti i fatti e se sia stato realmente il giovane intestatario dell’invio a scrivere quel messaggio.

L’episodio è stato anche messo al centro del consiglio d’istituto per eventuali provvedimenti scolastici.