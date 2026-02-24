Lo scorso 18 dicembre a Vigevano una donna di 40 anni è diventata protagonista di un episodio di “mangia e scappa”. Dopo aver consumato un pasto completo dal valore di 70€, la donna si è allontanata dal ristorante senza pagare. La titolare l’ha inseguita a piedi, ma a fermarla è stato il marito, che l’ha convinta a tornare più tardi per saldare il conto. Nonostante le promesse, la donna non è mai rientrata nel locale, costringendo i proprietari a rivolgersi alla polizia.

Denuncia, Daspo Willy e misure preventive

Grazie alle telecamere interne, gli agenti del commissariato di Vigevano hanno identificato la donna, denunciandola per insolvenza fraudolenta. La 40enne ha ricevuto due misure di prevenzione: un avviso orale e il cosiddetto “Daspo Willy”, che le vieta l’ingresso in ristoranti dell’intera provincia di Pavia per un anno. La violazione del divieto comporta una pena da uno a tre anni di reclusione e una multa fino a 24.000 euro, sottolineando la severità delle conseguenze per episodi simili.