È bastato un solo boccone per trasformare una normale giornata in una tragedia. Un uomo di 63 anni, originario di Martano e ospite di una struttura sanitaria della zona, è morto soffocato dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto crudo appena acquistata in un supermercato di via Cristoforo Colombo, a Santa Maria di Leuca. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno del 25 giugno, mentre l’uomo si trovava in compagnia della sorella. Dopo l’acquisto, i due si stavano dirigendo verso una vicina farmacia, quando il 63enne ha cominciato improvvisamente a non respirare più.

Inutili i soccorsi, muore davanti alla farmacia

Il malore è stato repentino. Dopo aver ingerito l’affettato, l’uomo ha perso conoscenza e si è accasciato sulla rampa d’ingresso della farmacia, dove stava cercando aiuto. A soccorrerlo per primi sono stati la farmacista e un infermiere fuori servizio presente in quel momento, che hanno subito tentato le manovre di emergenza per aiutarlo a respirare. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’uomo era già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare.