La storia di Giancarlo Signor, trovato morto in casa dopo un anno
Si chiamava Giancarlo Signor, era nato in Sardegna e dal 2006 era residente a Peschiera. A far scattare l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco sono stati i proprietari dell’immobile che, non vedendolo più ormai da mesi, si sono infine convinti che qualcosa fosse accaduto. Dovevano consegnargli le nuove chiavi d’ingresso dell’edificio, perché avevano cambiato la serratura, ma i tentativi di rintracciarlo erano andati tutti a vuoto. Lì per lì hanno pensato che si fosse allontanato dal paese per qualche tempo, come del resto ogni tanto pare che facesse, ma l’assenza prolungata li ha insospettiti.
Nessun dubbio all’inizio, anche perché l’affitto continuava ad essere pagato regolarmente attraverso l’addebito diretto sul suo conto corrente bancario, alimentato dalla pensione. Quest’anno Signor avrebbe compiuto 65 anni, ma la morte risalirebbe ad almeno un anno fa, come sembrano confermare le testimonianze sugli ultimi avvistamenti in paese, incrociate con lo stato di decomposizione del cadavere.