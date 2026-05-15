Scattano nuove regole per chi utilizza il monopattino elettrico in Italia. Da sabato 16 maggio entra infatti in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo, una sorta di targa adesiva che dovrà essere applicata obbligatoriamente su tutti i mezzi. La misura è prevista da un decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato nelle scorse settimane in Gazzetta Ufficiale e punta a rendere più semplice l’identificazione dei veicoli in caso di controlli, furti o utilizzi irregolari. Per chi non rispetterà la nuova normativa sono previste sanzioni economiche anche molto pesanti.

Come funziona la nuova targa per i monopattini

Il nuovo contrassegno sarà adesivo, plastificato e non rimovibile. Verrà prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dovrà essere applicato sul monopattino in modo ben visibile. L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di identificazione univoca per ogni mezzo elettrico, contrastando soprattutto i furti e l’utilizzo scorretto dei monopattini nelle città.

Per ottenere la targa sarà necessario accedere a una piattaforma telematica nazionale gestita dalla Motorizzazione. Gli utenti dovranno autenticarsi tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica, inserire i dati richiesti, pagare tramite PagoPA e scegliere un punto di ritiro del contrassegno. Nel caso di utenti minorenni, la procedura dovrà essere completata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Quanto costa e quando arriva l’assicurazione obbligatoria

Il costo complessivo per ottenere il contrassegno sarà di circa 33 euro. Nel prezzo sono inclusi i costi di produzione, l’Iva, il bollo e i diritti di motorizzazione. Questa non sarà però l’unica novità. Dal 16 luglio entrerà infatti in vigore anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La misura servirà a garantire una maggiore tutela in caso di incidenti o danni provocati durante la circolazione. Le nuove norme fanno parte del pacchetto di interventi pensati per aumentare la sicurezza stradale e regolamentare un mezzo ormai diffusissimo soprattutto nei grandi centri urbani.

Cosa rischia chi circola senza targa

Chi verrà fermato senza il nuovo contrassegno identificativo rischierà una multa amministrativa compresa tra 100 e 400 euro. L’importo potrà essere ridotto se il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione della sanzione.

Le autorità puntano così a intensificare i controlli sui monopattini elettrici, soprattutto nelle aree urbane dove negli ultimi anni sono aumentati incidenti, comportamenti pericolosi e problemi legati alla circolazione senza regole precise. Per milioni di utenti italiani sarà quindi necessario adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni e continuare a utilizzare il proprio monopattino in regola.