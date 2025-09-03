Mangia una mozzarella e muore soffocata. È successo nella tarda mattinata di ieri a Lentiscosa di Camerota, frazione del comune di Camerota, in provincia di Salerno. La vittima, una donna di 61 anni, originaria di Benevento, ma con una casa nella nota località turistica cilentana, è deceduta durante il pasto dell’ora di pranzo. Da subito, dopo aver mangiato il boccone, avrebbe iniziato ad avere grosse difficoltà respiratorie. Sebbene siano intervenute terze persone e sul posto sia sopraggiunti anche i sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto alla 61enne.