Dopo la prima prova scritta di italiano, gli studenti della Maturità 2025 affrontano oggi, 19 giugno, la seconda prova, quella specifica per ciascun indirizzo di studio. L’inizio è fissato per le ore 8:30 in tutta Italia, ma la durata varia a seconda del percorso scolastico. Al liceo classico, ad esempio, sono previste 4 ore di tempo, mentre allo scientifico si sale a 6 ore. Per gli istituti artistici, invece, la prova può estendersi fino a 18 ore, distribuite su tre giorni.

Questa prova è determinante perché riguarda una delle materie caratterizzanti dell’indirizzo e viene scelta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). Come per la prima prova, anche in questo caso il voto è espresso in ventesimi e andrà a sommarsi con quello del primo scritto e ai crediti scolastici.

Liceo classico e scientifico, Cicerone e matematica protagonisti

Per gli studenti del liceo classico, il Ministero ha selezionato un brano tratto dal “Laelius de amicitia” di Cicerone, scritto nel 44 a.C. L’autore latino torna così alla Maturità dopo 16 anni di assenza, diventando il più scelto dalla seconda guerra mondiale ad oggi, con 17 apparizioni, superando Seneca (16) e Tacito (5), secondo i dati forniti da Skuola.net.

Lo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio ‘la ragione non è nulla senza l’immaginazione’ è stata proposta ai maturandi al Liceo scientifico. Sempre Cicerone – uscito al Classico – fa doppietta e riesce nell’incredibile impresa di entrare anche nel compito di Matematica per lo Scientifico. Uno degli otto quesiti che completano la traccia – il numero 7 – parte proprio da una sua citazione, tratta dall’opera “De divinatione”.

Tutte le materie per gli altri indirizzi

Per gli altri indirizzi scolastici, le materie della seconda prova sono differenziate. Ecco alcune delle principali: