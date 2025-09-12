Una maxi piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone nel corso di controlli mirati nelle aree agricole della provincia, organizzati per contrastare la diffusione di coltivazioni illecite di droga. L’operazione è stata condotta con il supporto del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, che ha permesso di individuare, in contrada Frasso Saletta, nel comune di Isola di Capo Rizzuto, una vasta coltura di marijuana riconducibile a un imprenditore edile. All’interno di un fondo agricolo di grandi dimensioni, abilmente occultate tra le piante di granoturco, i militari hanno rinvenuto 917 piante di marijuana in avanzato stato di fioritura, ormai pronte per la raccolta.

Sequestri e arresto dell’imprenditore

Le perquisizioni effettuate dal Gruppo della Guardia di finanza hanno portato alla scoperta che uno dei capannoni della proprietà era stato trasformato in essiccatoio e centro di stoccaggio. All’interno, i finanzieri hanno sequestrato 3 chili di infiorescenze già pronte al consumo, un ventilatore e uno stendino rudimentale utilizzati per l’essiccazione, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, l’imprenditore è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La marijuana sequestrata, superiore a una tonnellata, se immessa sul mercato avrebbe garantito un profitto illecito stimato in oltre 3 milioni di euro.