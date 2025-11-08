Ha circonciso oltre 40 bambini in un laboratorio privo di autorizzazione e carente dal punto di vista igienico sanitario. Questo il motivo per cui un medico della provincia di Trento è finito in arresto. Il Nas Carabinieri ha accertato che il medico di medicina generale ha eseguito interventi chirurgici di circoncisione nei confronti di bambini di origine straniera nel proprio ambulatorio, che, oltre ad essere privo di autorizzazione sanitaria, era carente anche sotto il profilo igienico sanitario. Assolutamente inadeguate anche le procedure adottate, che hanno costretto, in alcuni casi, il trasporto d’urgenza dei bambini al Pronto soccorso ospedaliero.

Benzodiazepine per calmare un paziente

Uno dei piccoli pazienti è stato ricoverato in ospedale a causa di intossicazione da benzodiazepine, che il medico aveva somministrato in dose eccessiva per calmarlo durante l’intervento chirurgico. Le indagini hanno permesso di dimostrare che dal 2022 almeno 40 bambini, provenienti anche da fuori regione, sono stati sottoposti a circoncisione da parte del medico, che in diverse occasioni si faceva aiutare dai figli, i quali non avevano alcun titolo abilitativo alla professione di infermiere.

Il medico agli arresti domiciliari

La Procura Distrettuale di Trento, al termine delle indagini svolte dal Nas, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del medico, il sequestro preventivo dell’ambulatorio non autorizzato all’esecuzione di questi delicati interventi chirurgici, la denuncia del figlio maggiorenne impiegato come infermiere senza averne il titolo. Nel corso di perquisizioni, militari hanno ritrovato un lettino con cinghie contenitrici, bisturi elettrico, confezioni di benzodiazepine, confezione di anestetico locale, un biglietto da visita con espresso richiamo all’effettuazione di circoncisione, bollettario di ricevute sanitarie