Dopo settimane segnate da maltempo, vento e temperature sotto la media, lo scenario meteorologico sull’Italia è pronto a cambiare radicalmente. Proprio in occasione del weekend pasquale si rafforza infatti l’anticiclone delle Azzorre, che porterà condizioni decisamente più stabili.

Gli ultimi aggiornamenti confermano una fase di tempo soleggiato e più mite, con un generale miglioramento su gran parte del Paese. La circolazione perturbata che ha dominato negli ultimi giorni lascerà spazio a un campo di alta pressione di origine oceanica, destinato a espandersi su buona parte dell’Europa centro-occidentale e del Mediterraneo.

Si tratta di una vera e propria svolta atmosferica, che segna il passaggio a una fase più primaverile e stabile.

Meteo Pasqua, sole e temperature in aumento fino a 25°C

Il weekend di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali, con cieli in prevalenza sereni e temperature in netto aumento. Le massime potranno raggiungere e localmente superare i 24-25°C, soprattutto sulle pianure del Nord, lungo i settori tirrenici e in Sardegna.

Si tratterà del primo vero assaggio di caldo della stagione, dopo un periodo segnato da clima fresco e instabile. Le giornate saranno quindi perfette per attività all’aperto, gite e spostamenti tipici delle festività.

Qualche eccezione è prevista nella giornata di sabato, con possibili residue piogge all’estremo Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia, ma si tratterà di fenomeni isolati e in rapido esaurimento.

Primavera più stabile o nuova fase instabile?

Il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mese di aprile, ma resta da capire quanto durerà questa fase di stabilità. La primavera è infatti una stagione notoriamente dinamica e capace di cambi repentini.

Se l’alta pressione dovesse consolidarsi, potremmo assistere a un periodo più stabile e mite anche nelle settimane successive. In caso contrario, non è escluso un nuovo ritorno delle perturbazioni, con piogge e temporali.

Per ora, però, le previsioni indicano un weekend pasquale all’insegna del sole e del clima gradevole: una pausa ideale dopo settimane di maltempo e temperature rigide, che permetterà agli italiani di godersi appieno le festività.