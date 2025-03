Un gatto morto è stato messo in una busta di plastica e gettato davanti a una scuola media a Teverola, in provincia di Caserta. Una scena macabra, che mai avrebbe dovuto materializzarsi, soprattutto lì dove i più piccoli si recano quotidianamente per apprendere non solo le materie comuni, ma anche il senso civico, che doveva essere completamente assente in chi ha compiuto questo gesto.

Non è chiaro se il gatto fosse di proprietà o randagio. Quel che è certo è che chi ha voluto sbarazzarsene non si è fatto scrupoli a gettarlo in strada come un qualsiasi altro rifiuto. E ancora una volta la vittima è un felino, come già per numerosi altri casi di cronache relative alla violenza contro gli animali.