Almeno 40 migranti subsahariani, tra cui diversi neonati, hanno perso la vita annegando dopo che la loro imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Lo rende noto la radio locale “Mosaique FM”, citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chtabri. Si tratta dell’ennesima tragedia che si è consumata nella rotta del Mediterraneo centrale, a quasi una settimana da un altro naufragio che ha causato la morte di una decina di persone. Dal 2014 a oggi, proprio in queste acque considerate particolarmente pericolose, si contano oltre 32mila morti o dispersi, stando ai dati forniti dall’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Il naufragio al largo della Tunisia

Secondo le prime informazioni, a bordo della piccola imbarcazione sovraffollata erano stipate una settantina di persone. “Quaranta corpi, tra cui alcuni di neonati, sono stati recuperati e 30 persone sono state salvate”, ha spiegato Walid Chtabri. “Le vittime venivano tutte da Paesi dell’Africa sub-sahariana”. Tragedie di questo tipo sono spesso causate in particolare dalle difficili condizioni del mare, ma soprattutto dalla pessima qualità delle imbarcazioni fornite dai trafficanti di uomini, perlopiù natanti o battelli instabili, costruiti quasi interamente con lastre di metallo saldate in fretta prima di essere messe in acqua.

La Procura della Repubblica tunisina ha aperto un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze della tragedia e identificare eventuali responsabili. La Tunisia, le cui coste si trovano in alcuni punti a meno di 150 chilometri da Lampedusa, è con la vicina Libia uno dei principali punti di partenza dal Nordafrica per i migranti che cercano di raggiungere l’Europa. E proprio a Lampedusa, nelle ultime ore, sono stati registrati almeno sette sbarchi.