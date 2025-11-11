Nel pomeriggio di ieri, un cittadino pakistano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato alla Stazione Centrale di Milano. L’uomo è infatti accusato di lesioni personali aggravate dall’odio razziale, etnico e religioso. Secondo quanto ricostruito, il 25enne si è scagliato contro un gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8.

L’aggressione

Nell’aggressione, l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni uno dei presenti, fino a provocargli una vistosa ferita alla testa con un pesante anello. Gli agenti della Polfer, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Pochi istanti prima, alcuni passeggeri hanno provato a intervenire per aiutare l’uomo aggredito. È stato poi allertato un addetto alla sicurezza di Fs Security, il quale si è messo subito in contatto con la Centrale Operativa della Polfer.

La polizia, sfruttando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a ricostruire la dinamica dell’aggressione. L’uomo, dopo aver notato la presenza di un gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, ha iniziato a urlare e a inveire contro di loro. Poco dopo si è avvicinato al gruppo e ha colpito violentemente un uomo, trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Il 25enne pakistano, che è stato arrestato dopo l’aggressione, era appena giunto a Milano a bordo di un convoglio ferroviario.