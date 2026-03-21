Una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 hanno perso la vita intorno alle 4 di oggi, sabato 21 marzo, in un incidente stradale avvenuto a Milano, in viale Mugello. I due viaggiavano su una motocicletta che si è scontrata con un’auto. Il conducente della vettura, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma non in modo grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica.