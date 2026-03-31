Nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo una turista filippina di 29 anni è rimasta incastrata con un braccio nella porta di un tram, a Milano. Secondo quanto è stato finora ricostruito, la donna avrebbe cercato di salire a bordo del tram della linea 19 quando le porte si stavano per chiudere. Il tranviere non si sarebbe accorto di nulla e ha ripreso la marcia. La donna è stata poi trascinata dal mezzo per circa 5o metri.

L’intervento dei carabinieri

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di una pattuglia del nucleo radiomobile. L’intervento dei carabinieri è stato determinante: i militari hanno infatti provveduto ad avvisare il conducente di quello che stava accadendo facendo così bloccare il mezzo azionando le sirene. La donna è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per alcune escoriazioni ed ecchimosi, mentre la circolazione dei tram è rimasta bloccata per circa mezz’ora a causa dei rilievi della Polizia Locale.