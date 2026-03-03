Sono stati condannati a tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena, per minaccia aggravata alla premier Giorgia Meloni un 32enne e un 49enne, che nell’agosto del 2022, prima che il centrodestra vincesse le elezioni, pubblicarono sui social post in cui scrivevano che sarebbe diventata “la prima premier donna di un partito di destra in Italia”, allegando anche, come si legge nell’imputazione, “la foto della Renault4” all’interno del quale “fu rinvenuto il cadavere” di Aldo Moro nel 1978.

La sentenza è stata emessa oggi dalla giudice della sesta sezione penale Amelia Managò, a seguito delle indagini della Digos della Polizia e del pm di Milano Alessandro Gobbis. Alla presidente del Consiglio, parte civile con l’avvocato Luca Libra, è stata riconosciuta una provvisionale di risarcimento da mille euro a carico di entrambi gli imputati. Le difese, rappresentate dagli avvocati Eugenio Losco e Guido Guella, ricorreranno in appello contro le condanne.

Secondo l’imputazione, il 27 agosto 2022 uno dei due imputati su Facebook pubblicò la frase “Fedeli alla linea – Il 25 settembre la Meloni diventa la prima premier donna di un partito di destra in Italia” insieme alla foto della macchina con il corpo di Moro, trovato il 9 maggio 1978, configurando “una minaccia grave di un male ingiusto” commessa “in modo simbolico”. Il giorno precedente, l’altro imputato pubblicò su Instagram lo stesso contenuto, aggiungendo “un file audio relativo al brano musicale dal titolo ‘Renault4’ del gruppo musicale denominato ‘P38′”, tagliato in modo che si potesse ascoltare “il seguente testo ‘ti metto dentro una Renault4, brigate rosse scritto sul contratto…'”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 15 giorni.