Avrebbe minacciato di morte la convivente, tentando poi di entrare con la forza nell’abitazione e colpendo ripetutamente la porta d’ingresso con calci e pugni. Per questo i carabinieri di Ginosa (Taranto) hanno arrestato un 36enne di origine romena, residente nel comune jonico, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una donna di 52 anni. L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto della vittima, che ha consentito ai militari di raggiungere rapidamente l’abitazione della coppia.

La donna ha inoltre riferito di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito analoghi episodi di violenza. Nei confronti del 36enne era già stato emesso un provvedimento di ammonimento del questore. Durante l’intervento, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale, trovando nella tasca dei pantaloni dell’uomo una dose di circa un grammo di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il 36enne è stato segnalato alla Prefettura di Taranto come assuntore.