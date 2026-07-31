Tutto è iniziato con uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex fidanzata, sfociato in una serie di minacce: ”Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre. Vi taglio la testa”. Era il pomeriggio di ieri, a Bacoli, in provincia di Napoli, quando la ragazza, spaventata, ha avvisato il padre invitandolo a raggiungerla. Il 25enne, prima di uscire, ha discusso con la madre che gli suggeriva di lasciarla in pace. Ma lui l’ha spintonata, lei è caduta e ha battuto con la testa contro il bracciolo del divano. Poi l’ha morsa al braccio e si è allontanato.

Mentre l’anziana è stata portata all’ospedale da alcuni parenti, il 25enne si è presentato in scooter sotto casa dell’ex. Ha impugnato un coltello da cucina e incontrato l’ex suocero, anche lui armato, ma di una mazza da baseball. Lo scontro è stato mediato da un passante che è riuscito a evitare il peggio. Da lì, il 25enne si è spostato sotto casa di sua sorella, gridando per farsi sentire e volendo accoltellare anche lei. Il portone era chiuso ma il giovane lo ha mandato in frantumi. Ha insultato e minacciato anche altri residenti poi è scappato.

L’uomo ha poi raggiunto il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrociato suo padre. Lo ha schiaffeggiato, spinto a terra e tentato di strangolarlo. Poi è di nuovo fuggito. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Pozzuoli, quelli delle stazioni di Monteruscello e Licola lo hanno fermato poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata, il 25enne è ora in carcere in attesa di giudizio.