A Minneapolis, un agente dell’Ice, le forze federali anti-immigrazione, ha sparato e ucciso una donna americana di 37 anni durante un blitz nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città. Secondo quanto dichiarato dagli agenti, la donna avrebbe “tentato di investire i federali con il proprio veicolo” durante un’operazione anti-immigrazione. A Minneapolis, l’amministrazione Trump ha mobilitato oltre 2mila agenti dell’Ice, impegnati in diverse operazioni contro l’immigrazione illegale: “Gli agenti dell’Ice stanno provocando il caos” ha dichiarato invece il sindaco Jacob Frey. Il sindaco, inoltre, ha chiesto alle forze federali di lasciare immediatamente la città.

Trump: “È autodifesa”

“Questo omicidio deve essere oggetto di un’inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge”, ha riferito Hakeem Jeffries, il leader dei democratici alla Camera. La ministra della Homeland Security, Kristi Noem, ha invece difeso gli agenti dell’Ice coinvolti nell’uccisione. “È stato un atto di terrorismo interno”. Dello stesso avviso anche il presidente Donald Trump: “Ho visto il video di quanto accaduto a Minneapolis. è orribile da guardare, l’agente ha sparato per autodifesa”.

La versione del presidente, però, differisce da quella di alcuni testimoni oculari, i quali hanno registrato un video in cui si vede un federale mascherato che spara a bruciapelo tre colpi attraverso il finestrino del Suv, dopo che un altro agente aveva intimato alla vittima di lasciare la sua auto. Per il governatore del Minnesota, Tim Walz, la sparatoria era “totalmente prevedibile” e “assolutamente evitabile”.