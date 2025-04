Una signora di 65 anni è stata violentata da un minorenne mentre faceva jogging. Il fatto è accaduto ieri, a mezzogiorno, nella frazione di Tabina (Formigine), in provincia di Modena. L’autore della violenza, un giovane ospite di un centro per minori stranieri non accompagnati, è già stato individuato dai carabinieri.

La donna percorreva la ciclabile a piedi

La donna stava percorrendo una pista ciclabile a piedi in aperta campagna quando il ragazzo l’ha avvicinata in bicicletta.

Prima la donna sarebbe stata fatta cadere, poi trascinata in un fossato. Lì la violenza sessuale. La donna sarebbe anche stata picchiata nel tentativo di impedirle di urlare.

Dopo la fuga del minorenne, la donna sotto choc ha chiamato i soccorsi. All’arrivo del 118, la vittima dell’aggressione aveva il volto tumefatto, immediato il trasporto in ospedale.

I carabinieri di Sassuolo giunti sul posto si sono immediatamente recati nel centro per minori stranieri non accompagnati, perquisite le stanze, sequestrati alcuni oggetti ed indumenti. L’aggressore sarebbe stato individuato dai militari dell’Arma.