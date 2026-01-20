Negli ultimi anni si registra un aumento significativo dei minori segnalati per porto di armi improprie in Italia. Secondo i dati, dal 2019 al 2024 il numero dei giovani coinvolti è più che raddoppiato, passando da 778 a 1.946 segnalazioni. Un trend in costante crescita che non sembra arrestarsi nemmeno nel 2025: nel solo primo semestre dell’anno in corso, infatti, i casi registrati sono già 1.096. Le armi improprie sequestrate o segnalate comprendono una vasta gamma di oggetti potenzialmente pericolosi, tra cui coltelli, noccoliere, mazze, catene e persino storditori elettrici. Un fenomeno che desta forte preoccupazione tra istituzioni, famiglie ed educatori, soprattutto per le possibili conseguenze sul piano della sicurezza e della devianza giovanile.

La ricerca di Save the Children e il ruolo delle istituzioni

I dati emergono da un’anticipazione di una ricerca condotta da Save the Children, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e con il supporto del Servizio di Analisi Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Lo studio punta a offrire una fotografia aggiornata del fenomeno, mettendo in luce l’urgenza di interventi di prevenzione e di politiche educative mirate. L’incremento delle segnalazioni indica non solo una maggiore diffusione del porto di armi improprie tra i minori, ma anche una possibile fragilità sociale e culturale che necessita di risposte strutturate.