È durata poche ore la festa per l’elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026. Dopo i tanti messaggi di congratulazioni, sui social sono comparsi anche commenti e insulti razzisti rivolti alla 24enne nata a Imola e cresciuta in una famiglia di origini congolesi.

La storia

La vicenda è stata riportata dal dorso bolognese del Corriere della Sera. Sui propri profili social Bunda ha scelto di non replicare agli attacchi, preferendo ringraziare chi le ha espresso solidarietà: “Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. Grazie di cuore per il sostegno”.

Tra i commenti apparsi online, molti dei più offensivi sono stati rimossi. Sono però rimaste frasi come “Ecco la tipica bolognese” e accuse ai giurati di aver scelto la vincitrice per ragioni di “politically correct”.

Marco Pellegrini, storico organizzatore del concorso a Bologna, ha commentato: “Io è dal 1989 che organizzo il concorso di Miss Italia. Sono passato dal 1996 con Denny Mendez e dopo trent’anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza”. E ha aggiunto: “Molti dei commenti li ho cancellati, soprattutto quelli più cattivi, aggressivi e offensivi nei confronti della ragazza”.